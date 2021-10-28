مانشستر يونايتد يستسلم أمام بوغبا

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إنه حتى الآن لم يوافق بوجبا البالغ من العمر 28 عامًا على تجديد تعاقده، وبات بإمكانه التحدث للأندية الأخرى بشأن انتقاله إلى أي منها بداية من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، تمهيدًا لرحيله بالمجان عن قلعة أولد ترافورد.واستعاد مانشستر يونايتد خدمات بوجبا مرة أخرى من يوفنتوس في عام 2016 مقابل 89 مليون إسترليني، ولكنه لم يظهر جودته منذ ذلك الحين، ليجد نفسه مؤخرًا خارج التشكيل الأساسي للشياطين الحمر.وتجاهل بوجبا ووكيل أعماله مينو رايولا، كافة مطالبات مانشستر يونايتد بشأن تجديد تعاقده، ليتأكد الشعور لدى الشياطين الحمر بأنه سيرحل بالمجان عن صفوف الفريق، وبالتالي يحاول اليونايتد بيعه في شهر يناير/كانون الثاني المقبل للحصول على أي مقابل مالي.ومع ذلك ترغب أبرز الأندية المهتمة بضمه مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، في التعاقد معه في الصيف بالمجان.