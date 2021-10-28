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بعد الإقالة.. ماذا ينتظر كومان من إدارة برشلونة؟

رياضة

2021-10-28 | 06:46
بعد الإقالة.. ماذا ينتظر كومان من إدارة برشلونة؟
1,592 مشاهدة

فجأة وبسرعة كبيرة يردّ برشلونة على الأزمة الرياضية المستمرة، وذلك عقب الخسارة أمام الصاعد حديثا رايو فايكانو، مقررا التخلي عن خدمات المدرب الهولندي رونالد كومان بعد 14 شهرا من تعيينه.

وأعلن النادي في بيان رسمي "أَعفى برشلونة رونالد كومان من مهامه كمدرب للفريق الأول. أبلغه رئيس النادي خوان لابورتا بالقرار بعد الخسارة أمام رايو فايكانو".

وتابع البيان "سيودّع رونالد كومان الفريق يوم الخميس في سيوتات إسبورتيفا. يود نادي برشلونة أن يشكره على خدمته للنادي ويتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية".

وبخسارته على أرض رايو فايكانو (0-1)، يكون برشلونة قد مُني بخسارة ثالثة في 10 مباريات، ليحتل مركزا تاسعا مخيّبا في ترتيب الليجا.

وخاض برشلونة مباراة فايكانو بمعنويات منخفضة إثر خسارة موقعة الـ"كلاسيكو" على أرضه أمام غريمه التاريخي ريال مدريد (1-2) للمرة الثانية توالياً على أرضه.

ويبدو برشلونة شبحاً للفريق الذي قاده الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لنحو عقدين قبل رحيله الصيف الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، علما بأن تراجعه بدأ في السنوات الأخيرة حتى في ظل وجود ميسي، وذلك بعد تباينات وصلت إلى حد الفضائح مع الإدارة السابقة بقيادة الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.

تعويض بالملايين

لكن إقالة كومان من منصبه قد تزيد من مصاعب النادي ماليا أيضا، إذ أن كومان كان قد استقال من منصبه كمدرب وطني لهولندا في صيف 2020 وانتقل إلى برشلونة، وحصل على عقد لمدة عامين مع النادي.

ونقل موقع "ترانسفير ماركت" الرياضي الألماني عن صحيفة "الباييس" اليومية، قولها إن مكافأة نهاية الخدمة لكومان قد تصل إلى حوالي 12 مليون يورو، وأن كومان دفع جزءا من رسوم النقل بنفسه عندما وقع مع النادي الكتالوني، وهو ما يستعيده الآن.

وحتى لو يتم تمديد عقد كومان بعد صيف 2022، كان على برشلونة دفع تعويض بقيمة 6 ملايين يورو له حسب ما نقل موقع "شبورت 1" الألماني عن راديو كتالونيا.

عودة الأسطورة

وتبدو حظوظ لاعب وسطه السابق ومدرب السد القطري الحالي تشافي هيرنانديز مرتفعة لخلافته، وهو مطلب جماهير البرسا أيضا نظرا للقيمة الفنية والمعنوية التي يحملها منذ كان لاعب الوسط في صفوف الفريق وقاده مع زميله أندريس إنييستا إلى عدة ألقاب محلية وقارية.

كما يحلم عشاق النادي باستعادة نمط اللعب الهجومي للفريق في عهد تشافي وتحت إشراف المدرب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي حاليا.

وأحرز تشافي (41 عاما) يوم الجمعة الماضي، لقبا جديدا مع السد بتتويجه في نهائي كأس أمير قطر على حساب الريان بركلات الترجيح، وحقق مع السد حتى الآن 7 ألقاب وطنية.

وقال تشافي عشية نهائي كأس أمير قطر "عندما اتصل بي برشلونة بعد 3 أشهر من قدومي إلى السد لم أكن جاهزا.. الآن اختلف الوضع.. لكني سعيد للبقاء مع السد".

ولم يخفِ بطل العالم 2010 أبدًا رغبته في تدريب برشلونة يومًا ما، كما صرح سابقا، وبالنسبة لرئيس برشلونة خوان لابورتا، فنقل عنه أيضا بأن نجم برشلونة السابق الخيار المفضل بالنسبة له.

أسماء بديلة

ومن الأسماء المطروحة حسب وسائل الإعلام الأرجنتيني، مارسيلو جاياردو مدرب ريفربلايت، أما المواقع الفرنسية فطرحت اسم الهولندي إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام.

لكن بحال تردد أحد الاسماء الكبرى بقبول المهمة منتصف الموسم، قد يتم اللجوء بشكل مؤقت إلى ابن النادي سيرجي بارجوان، الظهير الأيسر في صفوف الفريق خلال التسعينيات، كما نقل موقع "ترانسفير ماركت" الألماني.
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