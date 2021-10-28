تأديبية الدوري الفرنسي تعاقب حكيمي بالايقاف لمباراتين

وجاء إيقاف حكيمي بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فريقه ضد مارسيليا، في كلاسيكو "الليغ 1"، الأحد الماضي.وتعرض حكيمي للطرد، للمرة الأولى في مسيرته، في الدقيقة 57، بعدما ارتكب خطأ في حق مهاجم مارسيليا، التركي جنكيز أوندر، عندما كان الأخير منفردا بالمرمى الباريسي.وسيغيب حكيمي بالتالي عن مباراة سان جيرمان ضد ليل، المقررة غدا الجمعة لحساب الأسبوع الـ12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.