رسميا.. برشلونة يعين خلفا لكومان

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي، أن "سيرجي بارخوان، المدير الفني لفريق الرديف، سيتولى المسؤولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد بعد إقالة كومان".وأضاف أن "خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة سيقدم بارخوان للاعبي الفريق في مقر التدريبات، اليوم".واشار البيان إلى أن "بارخوان سيظهر في مؤتمر صحفي ظهر غد الجمعة برفقة خوان لابورتا، وذلك للرد على استفسارات وسائل الإعلام قبل مباراة ديبورتيفو آلافيس، في الجولة 12 من الدوري الإسباني".وتلقى برشلونة تحت قيادة كومان، مساء الأربعاء، هزيمة جديدة بهدف دون رد أمام رايو فايكانو، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الليجا، بعد أيام من خسارة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة (1-2) في معقل البلوجرانا "كامب نو".