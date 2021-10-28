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"كونميبول" يهدد بمقاطعة كأس العالم

رياضة

2021-10-28 | 12:13
"كونميبول" يهدد بمقاطعة كأس العالم
772 مشاهدة

هدد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، بمقاطعة بطولة كأس العالم إذا نظمت كل عامين بدلا من أربعة.

وقالت الهيئة القارية في بيان بعد اجتماع مجلسها أمس الأربعاء في مدينة لوكي بالباراغواي: "لا توجد أسباب أو فوائد أو مبررات للتغيير الذي يقوده فيفا" لاستضافة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة".

واضاف: ان "الدول العشر التي تشكل كونميبول تؤكد أنها لن تشارك في نهائيات كأس العالم إذ نظمت كل عامين".

وكان مجلس الـ"فيفا"، صوت في ايار الماضي، بأغلبية كبيرة لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين.

ويواجه هذا المقترح معارضة كبيرة من اتحادات كرة قدم وأندية ولاعبين وروابط ومشجعين.
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