خمس ميداليات لسباحي العراق في بطولة العرب

حقق منتخب العراق بالسباحة خمس ميداليات في بطولة العرب التي أختتمت في الامارات، وجرت منافساتها خلال المدة من الرابع والعشرين ولغاية السابع والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري.



وتمكّن لاعب منتخبنا الوطني للسباحة حسن صاحب من تحقيق الوسام الذهبي في فعالية 50 متر صدر ثم عزز رصيده بوسام برونزي أيضاً في فعالية 200 متر صدر. كما نال السباح محمد عصام الوسام الفضي في فعالية 100 متر على الظهر كما حقق أيضاً وساماً برونزياً في فعالية 100 متر فراشة، وحقق السباح بكر سلام وساماً نحاسياً في فعالية 400 متر منوّع.