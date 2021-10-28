منتخبنا الاولمبي يواصل استعداداته لمباراة البحرين
يواصل منتخبنا الأولمبي، اليوم الخميس، تدريباته في المنامة، تحضيراً لمباراة منتخب البحرين الأولمبي يوم الاحد المقبل في اختتام مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.
وتقامُ الجولةُ الثانية للمجموعةِ الثالثة، اليوم حيث يلتقي منتخبُ البحرين منتخبَ جزر المالديف، بينما سيكون منتخبنا الأولمبيّ في حالةِ انتظارٍ بعد انسحابِ منتخب أفغانستان من خوضِ التصفياتِ الآسيويّة.
ويتأهلُ إلى النهائياتِ صاحبُ المركز الأول في كل مجموعةٍ، إلى جانبِ أفضل أربعةِ منتخباتٍ تحصلُ على المركز الثاني في المجموعاتِ الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.
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