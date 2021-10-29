تفاصيل عقد تشافي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل عقد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مع برشلونة، حيث من المتوقع تعيينه خلال أيام في منصب المدير الفني.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإن تشافي البالغ من العمر 41 عاما، سيوقع عقدا مع برشلونة حتى يونيو 2024.

وأضافت الصحيفة، أن تشافي سيبقى مع السد القطري حتى 30 أكتوبر الجاري على الأقل، عقب مواجهة السد أمام الأهلي، وهو ما وافق عليه مسؤولو برشلونة.

وأوضحت أن تشافي لن يقود برشلونة في مواجهة ديبورتيفو آلافيس في الدوري الإسباني أو دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، وستكون مباراته الأولى كمدرب لبرشلونة يوم 6 نوفمبر أمام سيلتا فيغو على ملعب ”بالايدوس“ في الليغا.

وكان برشلونة قد أعلن إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، بعد ساعات قليلة من الخسارة 0/1 أمام رايو فاليكانو، يوم الأربعاء، في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، والتي جاءت بعد أيام من السقوط 1/2 أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، على ملعب كامب نو، يوم 24 أكتوبر.

وخسر برشلونة آخر أربع مباريات كلاسيكو أمام ريال مدريد، وكان كومان مدربا لبرشلونة في الثلاث الأخيرة منها، حيث خسر مع البلوغرانا أمام ريال مدريد 1/2 و1/3 و1/2.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن رونالد كومان أدار 67 مباراة لبرشلونة منذ تعيينه، في أغسطس 2020، حيث حقق الفريق معه 40 فوزًا، وتعادل 11 مرة، في حين خسر 16 مرة، ونال معه لقب كأس ملك إسبانيا، الموسم الماضي.



ولعب تشافي لبرشلونة 17 موسما على التوالي بين 1998 و2015، وبحسب موقع ”transfermarkt“ فقد لعب تشافي مع برشلونة 767 مباراة، وهو ثاني أكثر لاعب مشاركة في تاريخ النادي بعد ميسي الذي خاض 778 مباراة، وسجل تشافي لبرشلونة 85 هدفا وقدم 185 تمريرة حاسمة.

وحصد تشافي مع برشلونة 27 لقبا بواقع 8 في الدوري الإسباني، و8 في كأس السوبر الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس إسبانيا، ولقبين في كل من كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وانتقل تشافي إلى السد القطري صيف العام 2015، وظل معه إلى أن اعتزل صيف 2019، حيث تولى تدريب الفريق بعد اعتزاله، وقاده في 89 مباراة.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني وحصد 15 نقطة من 10 مباريات، علما أنه حقق فوزا وحيدا في أول ثلاث مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد أعلن تعيين سيرجي بارخوان مدربا مؤقتا، أمس الخميس، لحين تعيين مدرب جديد.