بعد استدعائه للمنتخب الوطني.. مصطفى ناظم يوجه رسالة لأدفوكات

أعرب مصطفى ناظم مدافع الديوانية، الناشط في الدوري العراقي الممتاز، عن سعادته بالعودة الجديدة لصفوف المنتخب الوطني العراقي، بعد تلقيه الدعوة الرسمية ليشارك في مباراتي سوريا وكوريا الجنوبية، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال ناظم في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، "أشكر الكادر الفني للمنتخب الوطني على منحي هذه الثقة، تمثيل المنتخب كان وسيبقى شرفاً كبيراً، الحمد لله بشهادة الجميع كنت أستحق الفرصة منذ الموسم الماضي تحديداً؛ إذ قدّمت مستويات مميزة في أغلب مباريات الدوري المحلي، رغم الظروف غير الطبيعية التي واجهتنا".

وكان مدافع المنتخبات العراقية السابقة قد أكد في حوار سبق الدعوة الرسمية بساعات، أنه ينتظر توجيه الدعوة لتمثيل منتخب بلده، مشيراً إلى أن هناك لاعبين آخرين يستحقون توجيه الدعوة كذلك، مثل أحمد فرحان لاعب نفط البصرة.

وبخصوص دعوة اللاعبين المغتربين لصفوف المنتخبات الوطنية، طالب مصطفى ناظم بمنح الفرصة للجميع، دون النظر على أنه لاعب محلي أو مغترب، فهو يرى الحاجة ماسة لدعم المنتخب العراقي بالعناصر الأفضل، سواء كانوا من الدوري المحلي أو المحترفين في الدوريات الأوروبية.

وكشف مدافع الديوانية أن استقالة حسين العنكوشي من رئاسة نادي الديوانية، أدخلت النادي في أزمة كبيرة، لكون التوقيت لم يكن مناسباً على الإطلاق، بسبب وجود التزامات مالية على النادي، من رواتب اللاعبين وتوفير مستلزمات نجاح مسيرة الفريق في منافسات الدوري المحلي، مضيفاً أن صفحة العنكوشي طُويت، والآن يعيش الأحمر الديواني مرحلة جديدة، ويجب توفير الدعم والاهتمام لفريق المدينة. كما أنه شكر الرئيس السابق للنادي على ما قدمه من دعم مالي طيلة الفترة الماضية.