إنتر ميلان ينهي موسم لاعبه الدنماركي اريكسن

وسقط إريكسن في الملعب في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده الدنمارك خلال الخسارة 0-1 أمام فنلندا في 12 حزيران الماضي، لكنه تعافى عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.وفي اب الماضي، قال فرانشيسكو براكونارو، عضو اللجنة الفنية والعلمية في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إنه لن يسمح لإريكسن باللعب في إيطاليا قبل إزالة جهاز تنظيم ضربات القلب.وقال إنتر ميلان في بيان أمس الخميس: "بالنسبة لحقوق تسجيل اللاعب إريكسن، تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال بطولة أوروبا في حزيران 2021 فرضت السلطات الطبية الإيطالية على اللاعب حظر ممارسة الأنشطة الرياضية خلال الموسم الحالي".وأضاف انه "ورغم أن اللاعب لا تتوفر لديه شروط اللياقة المطلوبة لممارسة النشاط الرياضي في إيطاليا فإنه ربما يتمكن من تحقيق ذلك في دول أخرى حيث يستطيع ممارسة الأنشطة التنافسية".