ريال مدريد يفتح باب الرحيل لـ"هازارد"

وأكد المدرب الإيطالي ثقته الكاملة في البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي تسبب في جلوس هازارد على مقاعد البدلاء.ولدى سؤاله عن دور النجم البلجيكي واحتمال طلبه الرحيل عن ريال مدريد، ترك أنشيلوتي رسالة واضحة، وقال في مؤتمر صحفي "من الواضح أنه يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار تفكير كل لاعب بشكل عام".وتابع "لم أجبر مطلقا لاعبا يريد الرحيل في مسيرتي التدريبية على البقاء، إذا أراد شخص ما الرحيل، فعليه أن يذهب".وواصل أنشيلوتي "أعتقد أن فينيسيوس بخير، إنه صغير للغاية ويتعافى بشكل أفضل من الآخرين".واختتم "لكننا الآن راضون عنه، وعن المباريات التي يخوضها، وسيستمر ما لم يكن في حاجة إلى الراحة أو أنه لم يحافظ على مستواه".