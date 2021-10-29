رونالدو يحقق أسوأ سلسلة تهديفية له منذ سنوات

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن رونالدو فشل في تسجيل أي هدف في آخر 4 مباريات لعبها بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد.وأضافت أن الدون آخر مرة فشل فيها في تسجيل أهداف بمباريات متتالية، كان بين الجولة التاسعة والثالثة عشر من موسم "2017-2018"، عندما كان يرتدي قميص ريال مدريد.وفشل كريستيانو في تسجيل أي هدف في مباريات أستون فيلا وإيفرتون وليستر سيتي وأخيرًا أمام ليفربول.وانضم رونالدو لصفوف نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من يوفنتوس.واستطاع الدون خلال تلك الفترة أن يشارك في 9 مباريات بواقع (6 بالبريميرلييج و3 بدوري أبطال أوروبا)، وتمكن من تسجيل 6 أهداف بواقع 3 في كل بطولة.