سبب استبدال ميسي في مباراة باريس وليل

وخرج ليونيل ميسي، ودخل مواطنه ماورو إيكاردي مع بداية الشوط الثاني، وهو ما أثار استغرب الجماهير والمشاهدين.وكشفت إذاعة (RMC) أن ليونيل ميسي كان يعاني من آلام في العضلات، وعلى إثر ذلك ترك مكانه لإيكاردي.وأشارت إلى أن تغيير ميسي صاحب الـ 34 عامًا قد يكون احترازيًا بعد أن كان النجم الأرجنتيني يعاني سابقًا من آلام عضلية.يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام ليل، أسوأ بداية له في ”دوري درجة أولى“ منذ أكثر من 16 عامًا، عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط.ورغم أن ميسي سجل 3 أهداف ببطولة دوري أبطال أوروبا بقميص النادي الباريسي، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف خلال 4 مباريات خاضها بالدوري الفرنسي.