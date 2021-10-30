نتائج قرعة ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، التي أجريت اليوم السبت، عن مواجهة قوية بين ليفربول وليستر سيتي.

وفي بقية المواجهات يلعب تشيلسي مع برينتفورد، وتوتنهام مع ويستهام، وآرسنال مع سندرلاند.

وصعد تشيلسي إلى ربع النهائي بعد تجاوز ساوثهامبتون بركلات الترجيح، في حين تغلب آرسنال على ليدز يونايتد 2/0، وتفوق سندرلاند بركلات الترجيح على كوينز بارك رينجرز، بينما أطاح برينتفورد بمنافسه ستوك سيتي بالفوز عليه 2/1.

وأطاح ويستهام بحامل اللقب مانشستر سيتي بالفوز عليه بركلات الترجيح، وبركلات الترجيح أيضا تجاوز ليستر سيتي منافسه برايتون، وتغلب توتنهام وصيف النسخة الأخيرة على بيرنلي، وفاز ليفربول على بريستون نورث ايند.

ومانشستر سيتي هو أكثر ناد توج ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ونال اللقب 8 مرات ، بينها آخر 4 نسخ، في حين حصل ليفربول على اللقب 8 مرات، وتوج مانشستر يونايتد بالبطولة 5 مرات متساويا مع تشيلسي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم 27 فبراير 2022.