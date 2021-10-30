مدرب اليونايتد يشبه ما حصل لفريقه أمام ليفربول بـ"نزال لملاكم"

وذكر سولشار للصحفيين قبل مواجهة فريقه مع توتنهام هوتسبير في لندن، في وقت لاحق من اليوم السبت، في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي "هذا الأداء (في مباراة ليفربول) لم يكن مقبولا. شعرت وكأننا ملاكم يتلقى الضربات المتتالية ويسقط أرضا في الدقائق الأولى وفي الجولة الأولى من المباراة".وأكد سولشار، أنه على تواصل مع إدارة مانشستر يونايتد، لكنه لم يطلب أي تأكيدات تتعلق بمستقبله على رأس الجهاز الفني للفريق.وقال المدرب النرويجي عن الموقف: "عندما تكون في وضع مماثل لوضعنا الحالي فإنك لا تطلب ذلك.. وظيفتي هي وضع الأمور في نصابها، وهذا ما أحاول القيام به".وتعرض سولشار لوابل من الانتقادات عقب هزيمة فريقه المهينة 0-5، في عقر داره أمام ليفربول، الأحد الماضي، عندما اهتزت شباكه أربع مرات خلال الشوط الأول، وهو ما أصاب الجمهور في ملعبه "أولد ترافورد" بالذهول.