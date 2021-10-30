الكويت تغلب السعودية وتتأهل لنهائيات اسيا تحت 23 عاما

ورفع الفوز رصيد منتخب الكويت إلى ست نقاط حيث فاز في المباراة الأولى 1/0 على بنغلادش سجله يوسف عايض الرشيدي.أما المنتخب السعودي فيملك نقطة وحيدة من التعادل 2/2 مع أوزبكستان في الجولة الأولى.ومن المقرر أن يلعب منتخب الكويت في الجولة الثالثة مع أوزبكستان، في حين يلعب منتخب السعودية مع بنغلادش.