الكويت تغلب السعودية وتتأهل لنهائيات اسيا تحت 23 عاما
تمكن المنتخب الكويتي من التأهل الى نهائيات اسيا بعد الفوز 2/1 على نظيره المنتخب السعودي، اليوم السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2022 تحت 23 عاما.
ورفع الفوز رصيد منتخب الكويت إلى ست نقاط حيث فاز في المباراة الأولى 1/0 على بنغلادش سجله يوسف عايض الرشيدي.
أما المنتخب السعودي فيملك نقطة وحيدة من التعادل 2/2 مع أوزبكستان في الجولة الأولى.
ومن المقرر أن يلعب منتخب الكويت في الجولة الثالثة مع أوزبكستان، في حين يلعب منتخب السعودية مع بنغلادش.
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