فوزان وتعادل في ممتاز الكرة

عماد محسن في الدقيقة 66

والدقيقة 78 من زمن المباراة

ففي المباراة الاولى تمكن فريق الزوراء من تحقيق الفوز على فريق نفط ميسان بثلاثة اهداف دون رد حيث سجل اهداف النوارس كل من اللاعب سعد عبد الأمير في الدقيقة 13 والجزائري لهواري الطويل في الدقيقة 41 و اللاعب محمد رضا في الدقيقة85.وفي المباراة الثانية تمكن فريق الصناعة من تحقيق الفوز على فريق الميناء بهدف نظيف جاء بامضاء اللاعب الايغواري كيكي في الدقيقة 62 من زمن المباراة.وفي المباراة الثالثة تعادل فريقا القاسم والكرخ بهدفين لمثلهما وجاءت اهداف القاسم عن طريق اللاعبين علاء محيسن في الدقيقة 10 و أحمد تركي في الدقيقة 27 بينما جاءت اهداف الكرخ عن طريق اللاعب