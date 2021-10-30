بايرن ميونخ يرد اعتباره بخماسية ضد برلين
تغلب نادي بايرن ميونخ على نظيره يونيون برلين بنتيجة 5-2، ضمن فعاليات الجولة 10 من البوندسليجا على ملعب أن دير ألتين .
وافتتح شريط التسجيل للضيوف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بثنائية في الدقائق 15-23 "الأول كان من ركلة جزاء"، وضاعف ليروى ساني بالثالث في الدقيقة 34 قبل أن يقلص جيسيلمان بافتتاحية أصحاب الأرض في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بواقع 3-1 .
وفي الشوط الثاني استمرت هيمنة الفريق البافاري بهدف رابع لكومان في الدقيقة 60، وعاود رييرسون لتقليص بعضًا من الفارق الذي استمر في الزيادة بعد مرور خمس دقائق .
وفي الدقيقة 79 أطلق توماس مولر قذيفة قاتلة لحصون برلين، لينتهي اللقاء بواقع 5-2 .
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