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بايرن ميونخ يرد اعتباره بخماسية ضد برلين

رياضة

2021-10-30 | 11:37
بايرن ميونخ يرد اعتباره بخماسية ضد برلين
239 مشاهدة

تغلب نادي بايرن ميونخ على نظيره يونيون برلين بنتيجة 5-2، ضمن فعاليات الجولة 10 من البوندسليجا على ملعب أن دير ألتين .

وافتتح شريط التسجيل للضيوف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بثنائية في الدقائق 15-23 "الأول كان من ركلة جزاء"، وضاعف ليروى ساني بالثالث في الدقيقة 34 قبل أن يقلص جيسيلمان بافتتاحية أصحاب الأرض في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بواقع 3-1 .

وفي الشوط الثاني استمرت هيمنة الفريق البافاري بهدف رابع لكومان في الدقيقة 60، وعاود رييرسون لتقليص بعضًا من الفارق الذي استمر في الزيادة بعد مرور خمس دقائق .

وفي الدقيقة 79 أطلق توماس مولر قذيفة قاتلة لحصون برلين، لينتهي اللقاء بواقع 5-2 .
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