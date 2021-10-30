بايرن ميونخ يرد اعتباره بخماسية ضد برلين

وافتتح شريط التسجيل للضيوف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بثنائية في الدقائق 15-23 "الأول كان من ركلة جزاء"، وضاعف ليروى ساني بالثالث في الدقيقة 34 قبل أن يقلص جيسيلمان بافتتاحية أصحاب الأرض في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بواقع 3-1 .وفي الشوط الثاني استمرت هيمنة الفريق البافاري بهدف رابع لكومان في الدقيقة 60، وعاود رييرسون لتقليص بعضًا من الفارق الذي استمر في الزيادة بعد مرور خمس دقائق .وفي الدقيقة 79 أطلق توماس مولر قذيفة قاتلة لحصون برلين، لينتهي اللقاء بواقع 5-2 .