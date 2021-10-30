منتخبنا الأولمبي يُنهي استعدادته لمباراة البحرين

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مباراة الغد ستقامُ أمام منتخبِ البحرين الاولمبي في تمام الساعةِ (7:15) مساءً على استاد المحرق، وسيكون حضورُ الجماهير مجاناً في المباراة التي يبحثُ فيها أولمبينا على تحقيق الفوزِ وخطف البطاقةِ الأولى المؤهلة مباشرةً لنهائياتِ آسيا التي ستقامُ العام المقبل في أوزبكستان".واضاف ان "مشرفُ منتخبنا الأولمبيّ، رئيس الوفد، غانم عريبي، التقى اللاعبين بعد الوحدةِ التدريبيةِ الأخيرة، وحثهم على تقديم أداءٍ جيدٍ وتحقيق الفوزِ لضمان صدارة المجموعة الثالثة، مؤكداً على أهمية المباراةِ بالنسبةِ لهم، لكونها ستضمن تواجدهم في بطولةٍ آسيويّةٍ مهمة".ويتأهلُ إلى النهائياتِ صاحبُ المركز الأول في كل مجموعةٍ، إلى جانبِ أفضل أربعةِ منتخباتٍ تحصل على المركزِ الثاني في المجموعاتِ الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.