ميسي يحن لبرشلونة.. سأعود يوما ولكن بهذا المنصب

وفي مقابلة مع صحيفة ”سبورت“ الكتالونية قال ميسي: “ إذا كانت هناك إمكانية سأعود إلى برشلونة للمساعدة كمدير فني“.وبسؤاله صراحة هل تود العودة إلى برشلونة؟أجاب ميسي: ”نعم، لطالما قلت إنني أرغب في أن أكون قادرًا على مساعدة النادي فيما يمكن أن يكون مفيدًا ويمكنني إضافة شئ، بالإضافة إلى مساعدة النادي ليكون جيدًا. أود أن أكون مديرًا فنيًا في وقت ما. لا أعرف ما إذا كان سيكون في برشلونة أم لا“.وأضاف: ”أود أن أساهم مرة أخرى فيما بوسعي لأن هذا هو النادي الذي أحبه وأحب أن يستمر في كونه جيدًا، وأن يستمر في النمو وأن يستمر في كونه واحدًا من الأفضل في العالم“.وكان ميسي قد رحل عن برشلونة وانضم إلى سان جيرمان في أغسطس الماضي بعدما قرر برشلونة عدم تجديد عقده نظرا لقوانين رابطة الدوري الإسباني الجديدة المتعلقة بسقف الرواتب.وانتقل ميسي في فترة الانتقالات الصيفية لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا وارتفاع كتلة الرواتب في الفريق الكتالوني.وقع له في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم، بحسب ما كشفت عنه صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية.ووفقا للصحيفة فإن النجم الأرجنتيني سيحصل على 110 ملايين يورو صافية من الضرائب على الأقل في 3 مواسم، حيث ينتهي عقده الجديد صيف 2024 مع الفريق الفرنسي.ووافق ليونيل ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، على تلقي راتب يصل إلى 30 مليون يورو في موسمه الأول، وتشمل مليون يورو من العملات المشفرة ”Fan Token“، وهي عملات مشفرة أطلقها الفريق الفرنسي.فيما يحصل النجم السابق لبرشلونة على 40 مليون يورو في موسمه الثاني، ومثلها في موسمه الثالث تشمل مكافأة الوفاء.وظهر ميسي لأول مرة برفقة باريس سان جيرمان هذا الموسم خلال لقاء ستاد ريمس في الدوري الفرنسي حيث شارك لمدة 24 دقيقة قبل أن يلعب لقاء كاملا أمام كلوب بروج برسم الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وما زال ينتظر هدفه الأول برفقة الفريق الفرنسي.