ثقة باريس سان جيرمان تتزعزع براموس.. صحيفة تكشف "الخفايا"

ومنذ التحاقه بباريس سان جيرمان عانى راموس من إصابة عضلية ثم تجددت إصابته في ربلة الساق، والتي يعالج منها حاليا ورغم إعلان عودته للمشاركة بضع مرات لكنه لم يتعاف بشكل كامل وظل غائبا عن الفريق.وحسب صحيفة ”le parisien“ الفرنسية واستنادا لتقارير من داخل باريس سان جيرمان فالخدمات الطبية للفريق غير مقتعة بأن سيرجيو راموس يمكنه العودة للمنافسة بنفس المستوى الذي قدمه برفقة فريقه السابق ريال مدريد.وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن مشكلة سيرجيو راموس تثير النقاش داخل إدارة باريس سان جيرمان رغم كونها مقتنعة بأن التعاقد معه كان قرارا صحيحا، لكن غيابه بدأ يثير القلق ويطرح عدة خيارات ومن بينها إنهاء عقده.وحسب الصحيفة، فالثقة التي وضعها فريق باريس سان جيرمان في المدافع الإسباني بدأت تتقلص لكن قضية إنهاء عقده تبقى الحل الأخير لكونها ليست مطروحة حاليا بشكل فوري ولكنها حل للمستقبل حال عدم تعافيه وعودته للملاعب.ولم يشارك سيرجيو راموس في عام 2021 سوى في 3 لقاءات كلها برفقة ريال مدريد وغاب عن لقاءات المنتخب الإسباني وعن نهائيات أمم أوروبا 2021 والتي أقيمت الصيف الماضي.وحسب الصحفي مانولو لاما في إذاعة “ كادينا كوبي“، فالمدافع الإسباني لا يشعر بقلق باريس سان جيرمان ولا بأخبار إنهاء عقده، وأن حالته الصحية تحسنت ولم يعد يشعر بالألم لكن قرار عودته بيد أطباء باريس سان جيرمان، إذ يأمل في العودة سريعا للملاعب.وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية ذكرت سابقا أن تفاؤل باريس سان جيرمان فيما يتعلق بعودة راموس إلى أعلى مستوى، بدأ يتضاءل.وكان راموس عاد للتدريبات المنفردة منذ أسابيع لكنه لم يحصل على الإذن الطبي للمشاركة في المباريات، إذ لم يخض أي لقاء حتى الآن في جميع المسابقات.ورحل صاحب الـ 35 عاما عن النادي الملكي هذا الصيف بعد 16 عاما في صفوف الميرنجي، بسبب فشل مفاوضات تجديد عقده.