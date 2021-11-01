ريال مدريد يكافئ فينيسيوس و يضاعف عقده

ونشرت صحيفة "الماركا" أن "راتب فينيسيوس جونيور الحالي هو 3.5 مليون يورو وفي التجديد المتوقع لعقده الأطراف المعنية لا تستبعد وصول راتبه الجديد إلى 10 مليون يورو أو حتى يتجاوز هذا الرقم نظرا لتألق اللاعب ومساهمته في انتصارات الفريق هذا الموسم.يذكر ان فينيسيوس احتاج فقط إلى 14 تسديدة على المرمى ليسجل 7 أهداف أي أنه من بين كل تسديدتين يقوم بهما يسجل واحدة ولو سار على هذا المعدل حتى نهاية الموسم لربما يكرر مافعله ميسي ورونالدو.