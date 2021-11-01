بثلاثية.. الحدود يحقق الفوز خارج ملعبه على مصافي الجنوب

وقال مدرب الفريق عادل نعمة، ان هذا الفوز مهم جداً للفريق وجاء بالوقت المناسب وعلى حساب منافس قوي جداً هو فريق مصافي الجنوب الذي يعد واحداً من افضل الفرق في المجموعة.وتابع نعمة ان الفريق فرط بنقاط المباراة السابقة امام دهوك عندما كان قريباً جداً من تحقيها لكن عوض التعادل اليوم وكسب الفوز خارج ارضه بكل جدارة بعد ان نجح بتسجيل ثلاثة اهداف.واضاف ان الجهاز الفني يشكر ادارة النادي التي وفرت جميع ظروف النجاح رغم التعثر بالتعادل في اول مباراتين.يذكر أن الحدود تعادل في أول مباراة مع فريق صليخ في ملعب الاخير وبعدها تعادل على ارضه امام دهوك فيما حقق الفوز امام فريق مصافي الجنوب ليصل الى النقطة الخامسة خلف المتصدرين الكوفة ودهوك.