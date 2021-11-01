برشلونة يحدد مدة غياب أجويرو

وغادر أجويرو المباراة وأبلغ الجهاز الطبي لبرشلونة أنه يشعر بعدم الراحة في الصدر، لذا تم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات على القلب.وقال برشلونة، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "خضع اللاعب لإجراء تشخيصي وعلاجي من قبل الطبيب جوسيب بروجادا، وسيغيب الفترة المقبلة".وأضاف: "سيتم تقييم فعالية العلاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتحديد سير عملية التعافي".وذكرت تقارير صحفية، أن الفحوصات الأولى لأجويرو كشفت عن عدم انتظام ضربات القلب، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى -في هذا الصدد- للاعب الأرجنتيني.وانضم أجويرو لصفوف برشلونة، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي، لكنه عانى من إصابة في ربلة الساق، وسجل ظهوره الأول مع البارسا يوم 17 من الشهر الماضي أمام فالنسيا.