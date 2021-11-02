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ميسي يكشف تفاصيل مثيرة بشأن رحيله عن برشلونة ويفتح النار على لابورتا

رياضة

2021-11-02 | 03:20
ميسي يكشف تفاصيل مثيرة بشأن رحيله عن برشلونة ويفتح النار على لابورتا
2,499 مشاهدة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تفاصيل جديدة تتعلق بمغادرته نادي برشلونة الإسباني وانتقاله للعب في صفوف باريس سان جرمان، مهاجما رئيس النادي خوان لابورتا.

وقال ميسي، في مقابلة مع "صحيفة سبورت" الإسبانية، إنه "فعل كل ما بوسعه للبقاء في صفوف برشلونة"، مؤكدا أنه "وافق على تخفيض راتبه وكان على أتمّ الاستعداد لمساعدة النادي لأن أمنيته الأولى هي البقاء في برشلونة".
 
ونفى أن يكون رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا طلب منه بشكل مباشر أن يلعب مجانا للنادي، مؤكدا أنه طلب منه تخفيض راتبه بنسبة 50 في المئة وهو ما وافق عليه.
 
وتابع قائلا: "لقد آلمني تصريح لابورتا حين قال أملت في أن يبدل ميسي رأيه ويقول إنه سيلعب مجانا قبل انتقاله لسان جرمان. مثل هذه التصريحات تخلق تكهنات أو تجعل الناس يفكرون بأشياء لا أعتقد أنني أستحقها".
 
وأوضح ميسي أنه عندما قرر الانتقال إلى باريس سان جرمان، كان أحد الأسباب فريقهم الرائع ورغبتهم في الاستمرار في النمو كفريق والفوز بدوري أبطال أوروبا"، مؤكدا أنه لا يفكر بالاعتزال حاليا. قائلا: "لا أعرف ما سيحدث بعد كأس العالم المقبلة.

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