الكشف عن جنسية طاقم تحكيم مباراة العراق وكوريا الجنوبية

وسيلاقي منتخبنا الوطني منتخبَ كوريا الجنوبية في سادس مبارياته في التصفيات الآسيويّة لحسابِ المجموعة الأولى في السابع عشر من الشهر المقبل في المباراةِ التي ستقامُ على ملعب الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة.وسيقودُ المباراة طاقمٌ تحكيمي اوزبكي بقيادة الجيز تاتاشيف (حكم ساحة)، و تسابينكو اندري (حكماً مساعداً أول) وتيمور جاينيلون (حكماً مساعداً ثانياً)، و ريسوكلاوف (حكماً رابعاً)، والكويتي سعد الفضلي (مقيّماً للحكام).