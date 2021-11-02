اتفاق جديد بين راموس وإدارة باريس

ومع ذلك، قالت شبكة "راديو مونت كارلو": "قضية راموس لا تثير في الواقع أي مخاوف داخل باريس سان جيرمان، بل يؤكد النادي من حين لآخر أن المدافع الإسباني بصدد العودة لأفضل مستوياته".وأوضحت أن الإدارة الباريسية ترفض الاستعجال في عودة راموس، بل تريد أن يكون اللاعب سليما 100% قبل الدفع به في المباريات.وأشارت أيضا إلى أن مدافع ريال مدريد السابق، يواصل حاليا أداء التدريبات، ورغم كل شيء، فإن الجهاز الطبي لسان جيرمان واثق من عودته، ويعتقد أن لديه السيطرة على الوضع.ويمنح أطباء باريس الأولوية للحذر في ظل تراكم إصابات اللاعب الإسباني المخضرم في الموسم الماضي، لذا فهو يمر حاليا بمرحلة إعادة التوازن، وهو ما اتفق عليه سيرجيو راموس وإدارة النادي بعد مشاورات عديدة.وزعمت تقارير فرنسية، أمس الاثنين، أن سان جيرمان يخطط لفسخ عقد راموس من طرف واحد، لعدم استفادة الفريق من خدماته حتى الآن.