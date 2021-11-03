مدرب بايرن يعلق على مقارنة ليفاندوفسكي برونالدو وميسي

وفي مباراته رقم 100 بدوري الأبطال، وصل ليفاندوفسكي إلى 81 هدفا، وضمن لبايرن التأهل للأدوار الإقصائية قبل آخر جولتين.وقال ناجلزمان إن الناس ستتحدث عن ثلاثية ليفاندوفسكي، لكن ما خطف تركيزه هو شعور اللاعب البالغ 33 عاما "بالسعادة" خلال اللعب في آخر نصف ساعة.وأضاف: "إنه يلعب في كل مركز هجومي، ويريد الحصول على كل كرة. إنه يبدأ هجمات جيدة... إنه يريد دائما تسجيل المزيد من الأهداف".وتابع: "أرقامه مذهلة. الآن نحن نتطلع للوصول إلى 100 هدف في دوري الأبطال. ربما ليس العام الحالي.. لكن نأمل أن يحقق ذلك".ولم يصل أي لاعب إلى 100 هدف في دوري الأبطال، سوى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.وردا على سؤال حول المقارنة بين ليفاندوفسكي وميسي والبرتغالي رونالدو، قال ناجلزمان: "أعتقد أن اللاعبين الثلاثة مذهلون في السنوات القليلة الماضية.. أعتقد أن ليفاندوفسكي يستطيع أن يحقق الكثير، وأيضا في عمر أكبر، بسبب قوته البدنية وأسلوب حياته وطريقة حياته كلاعب كرة".وختم: "إنه سيستمر في أن يكون أفضل مهاجم في العالم، لأنه يفعل كل شيء حتى يحافظ على ذلك".وبهذا الانتصار، حقق الفريق البافاري فوزه الرابع على التوالي ورفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، ليحجز مقعده مبكرا في الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.