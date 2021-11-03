تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

ارتقى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ لصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هاتريك خلال فوز فريقه على بنفيكا البرتغالي 5-2 في الجولة الرابعة من دوري المجموعات.

سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف، وصنع هدفا وأهدر ركلة جزاء في مباراته رقم 100 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليبلغ بايرن ميونخ الأدوار الإقصائية قبل جولتين من منافسات المجموعة الخامسة.

ويتصدر بايرن المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة بعد فوزه الرابع، وتجمد رصيد بنفيكا عند أربع نقاط، وتقدم برشلونة إلى المركز الثاني برصيد ست نقاط بعد فوزه على دينامو كييف الذي يملك نقطة واحدة.

واستغل المهاجم البولندي مشاركته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا ليعزز مركزه كأفضل ثالث هداف في تاريخ المسابقة خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وليحتفل بالمئوية بشكل رائع وبهاتريك في مرمى بنفيكا، كما ضيع ضربة جزاء كان من الممكن أن تزيد غلته من الأهداف.

ويتفوق ليفاندوفسكي على الثنائي في إحصائيات أول 100 لقاء، حيث بلغ مجموع أهدافه خلالها 81 هدفا مقابل 77 هدفا لليونيل ميسي و64 هدفا لكريستيانو رونالدو في الـ 100 لقاء الأولى لهم في المسابقة.

ورفع ليفاندوفسكي، هداف المسابقة موسم 2019-2020، رصيده إلى 8 أهداف متقدما على الفرنسي سيباستيان هيلير مهاجم أياكس الهولندي المتصدر السابق والذي يلعب الأربعاء وتوقف رصيده عند 6 أهداف.

وتراجع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول للمركز الثالث برصيد 5 أهداف ويلعب الأربعاء برفقة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، ويشاركه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد والهداف التاريخي للمسابقة الذي سجل هدفين لفريقه في مرمى أتلانتا الإيطالي.



ويأتي في المركز الخامس الفرنسي كريستوفر نكونو هداف لايبزيغ، والألماني ليروي ساني جناح بايرن ميونخ برصيد 4 أهداف.

وعزز فريق بايرن ميونخ صدارته كأفضل هجوم في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا برصيد 17 هدفت متقدما على مانشستر سيتي وليفربول وأياكس برصيد 11 هدفا.