روما يهدد جمهوره باغلاق المدرجات بعد الاساءة لـ إبراهيموفيتش

وأصدرت رابطة الدوري الإيطالي بيانا أمس الثلاثاء، لإدانة الهتافات العنصرية ضد ثنائي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش وفرانك كيسي، خلال خسارة روما 2-1، الأحد الماضي، بالدوري الإيطالي.وأدين المدرج الجنوبي، مقر روابط التشجيع المتعصبة، باستقبال المشجعين الذين استهدفوا اللاعبين، وقررت الرابطة إغلاق المدرج لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ والتهديد بتطبيق العقوبة اذا تكررت التصرفات في غضون عام.وقال روما في بيان "لا تساهل مع العنصرية بأي شكل في النادي"، مضيفا انه "خلال سنوات عديدة التزم النادي بشدة بالتصدي للعنصرية وكل أشكال التمييز".وختم البيان "ستواصل مؤسستنا بذل كل جهد ممكن لإحراز تغيير إيجابي".