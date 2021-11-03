السومرية تنشر قائمة المنتخب الوطني لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية

وضمت القائمة 27 لاعباً وهم كلٌ من فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين لحراسة المرمى، وحسين عمار وضياء فرانس بطرس وعلي عدنان ومهند جعاز ومصطفى ناظم وأحمد إبراهيم وعلي فائز وريبين سولاقا، وأمجد عطوان وأمير العماري ومحمد علي عبود وبشار رسن ومحمد قاسم وأحمد فاضل وسجاد جاسم ومنتظر محمد جبر وأحمد فرحان وحسين جبار وشيركو كريم وجيلوان حمد وأبراهيم بايش وعلي الحمادي وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين.وسيواجهُ منتخبنا الوطني منتخب سوريا في الحادي عشر من الشهر الحالي على ملعب الغرافة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما سيخوضُ مباراةَ كوريا الجنوبية في الجولة السادسة التي ستقام أيضاً في الدوحة بتمام الساعة السادسة مساءً على الملعب نفسه.