الأندية المتأهلة رسميًا لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

انتهت مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم واتضحت معالم بعض المجموعات والأندية المتأهلة إلى دور الستة عشر وكذلك تلك التي ودعت المسابقة مبكرا.

وبعد تأهل بايرن ميونخ الألماني بالعلامة الكاملة بعد أربعة انتصارات متتالية في المجموعة الخامسة، وكذلك يوفنتوس الإيطالي بنفس الطريقة في المجموعة الثامنة، تأهل ليفربول الإنجليزي بطل 2019 بعد فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد ليرفع رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات.

وهذه أول مرة في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فيها أتليتكو مدريد هدفين في الشوط الأول في مباراتين على التوالي وكلاهما أمام رفاق المصري محمد صلاح.

وفي المقابل، حصد ميلان أول نقطة له في البطولة هذا الموسم بتعادله 1-1 مع بورتو باستاد سان سيرو ضمن المجموعة ذاتها، لكن النتيجة تركت بطل أوروبا سبع مرات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من البطولة.

ويظل الصراع على المركز الثاني في المجموعة بين بورتو وأتلتيكو مدريد بعد خروج ميلان من المنافسة نظريا إثر حصده نقطة واحدة من أربع مباريات.

وفي المجموعة الأولى، انفرد مانشستر سيتي بالصدارة بعد فوزه 4-1 على ضيفه كلوب بروغ البلجيكي ليرفع رصيده إلى تسع نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان الذي تلقى هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 2-2 خارج أرضه على لايبزيغ الألماني ويصبح رصيده ثماني نقاط، بينما حصد الفريق الألماني أول نقطة في المجموعة.

وتأجل حسم الفريقين المتأهلين إلى دور الستة عشر من البطولة الأوروبية الأبرز للأندية للجولة الخامسة عندما يلتقي الفريقان معا أواخر الشهر الحالي في ملعب الاتحاد.

وفي المجموعة الثالثة، حول أياكس أمستردام تأخره بهدف خارج أرضه أمام بروسيا دورتموند الألماني إلى فوز مستحق 3-1 ليلحق بركب المتأهلين لدور الستة عشر بعدما حصد النقطة الـ12 بانتصاره الرابع على التوالي، فيما تساوى دورتموند وسبورتنغ لشبونة في الرصيد ولكل منهما ست نقاط بعد فوز الفريق البرتغالي 4-صفر على ضيفه بشكيتاش التركي متذيل الترتيب بدون نقاط بعد تلقية الخسارة الرابعة على التوالي.

وفي المجموعة الرابعة، كرر إنتر ميلان فوزه على شريف تيراسبول مفاجأة البطولة في مشاركته الأولى في دوري الأبطال بفوزه في مولدوفا 3-1 ليضع حدا للانطلاقة المثالية للوافد الجديد على البطولة القارية.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة بتسع نقاط من أربع مباريات، متفوقا بفارق نقطتين على حامل لقب الدوري الإيطالي الذي يملك سبع نقاط، لكن شريف تيراسبول لا يزال يمكنه التأهل إلى دور الستة عشر نظرا لأنه يملك ست نقاط في المركز الثالث قبل جولتين على النهاية، بينما حصد شاختار دونيتسك الأوكراني، الذي خسر 2-1 في مدريد، نقطة واحدة حتى الآن.

ويما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: