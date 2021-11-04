اليوم.. افتتاح الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز

تفتتح منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز بكرة القدم اليوم الخميس، باقامة 6 مباريات، ابرزها التي تجمع الزوراء الباحث عن الفوز الرابع على التوالي، وضيفه اربيل في مواجهة يحتضنها ملعب الشعب الدولي.

وفي لقاء ثان يدخل فريقا نفط الوسط والنجف مباراة اليوم، بشعار الفوز والتعويض، بعد خسارتهما في الجولة السابقة، امام الشرطة والنفط تواليا، وبالتالي فان ديربي المحافظة سيكون الفرصة المناسبة لعندليب الفرات وغزلان البادية، بهدف تصحيح المسار والتقدم في المسابقة. ويلتقي اليوم ايضا النفط القادم من فوز ثمين في الجولة الماضية امام الديوانية المتعثر، ويواجه الكرخ ضيفه سامراء، حيث لم يتذوقا طعم الفوز لغاية الان، بينما يستضيف امانة بغداد الذي يعاني هذا الموسم نظيره الوافد الجديد الصناعة، في حين سيكون ملعب الفيحاء مسرحا لمباراة الميناء صاحب المركز ما قبل الاخير ونادي القاسم الطامح لتحقيق انتصاره الاول.

وتبرز في مواجهات غد الجمعة القمة المرتقبة التي ستجمع الشرطة المتصدر والقوة الجوية الوصيف، نظرا لتقارب المستوى الفني والنتائج فضلا عن نوعية الاسماء المتواجدة في صفوفهما، ويسعى كل فريق الى تحقيق الفوز بغية فك الشراكة والابتعاد بصدارة الدوري، لا سيما ان عدد نقاطهما متساوية (19) لكل منهما، ولكن افضلية الاهداف لصالح القيثارة.

وتفوق الاخضر في الجولة السابقة على نفط الوسط بثلاثية نظيفة حملت امضاء المحترف السوري محمود المواس (ثنائية)، واحمد زيرو، بينما تغلب الازرق على امانة بغداد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، سجل للصقور حسين جبار وابراهيم بايش الغائب عن لقاء الغد، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستقبل زاخو غدا في ملعبه ضيفه الطلبة بمباراة ستكون صعبة على الفريق الشمالي لاسيما ان الانيق يقدم افضل عروضه الكروية منذ انطلاق منافسات الموسم الحالي، في المقابل يسعى ابناء المدرب عبد الوهاب ابو الهيل لاستغلال عاملي الارض والجمهور والظفر بالعلامة الكاملة، ويحل نفط ميسان صاحب النتائج المتذبذبة ضيفا على نوروز المنتشي بفوزين متتاليين خلال الجولتين السابقتين، في الوقت الذي يشد فيه الكهرباء الرحال من اجل ملاقاة نفط البصرة، في لقاء يبدو عصيا على الضيوف، بالنظر للمستويات المتميزة التي يقدمها صاحب الارض والجمهور.