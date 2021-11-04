أحمد فرحان في أول تعليق بعد استدعائه لصفوف المنتخب الوطني العراقي

اعرب أحمد فرحان لاعب نفط البصرة، الناشط في الدوري العراقي الممتاز، عن سعادته الكبيرة باستدعائه لصفوف المنتخب الوطني، تحضيراً لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال فرحان في تصريح تابعته السومرية نيوز، "في البداية أود أن أشكر الكادر الفني للمنتخب الوطني على الثقة الكبيرة، تمثيل المنتخب شرف كبير لكل لاعب، وسأبذل قصارى جهدي، من أجل إثبات وجودي مع القائمة الوطنية".

واستدعى الهولندي ديك أدفوكات مدرب منتخب العراق 27 لاعباً اليوم، للمواجهتين المقبلتين أمام المنتخبين السوري والكوري الجنوبي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر المقبل، وشملت القائمة وجود لاعبين للمرة الأولى؛ أمثال أحمد فرحان وعلي الحمادي ومهند جعاز وحسين عمار ومنتظر محمد جبر وحسن عبد الكريم (قوقية)، فيما شهدت إبعاد همام طارق وصفاء هادي وضرغام إسماعيل.

وسيخوض المنتخب العراقي المواجهة الـ5 في التصفيات المونديالية أمام سوريا في الـ11 من الشهر الحالي، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، أرض العراق المفترضة، وبعدها بـ5 أيام يستضيف كذلك كوريا الجنوبية، في افتتاح مباريات الإياب للمجموعة الآسيوية الأولى.

ويتصدر منتخب إيران المجموعة بـ10 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ8 نقاط، فيما قفز منتخب لبنان إلى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتشارك العراق والإمارات في المركز الرابع بـ3 نقاط، وحل منتخب سوريا في آخر الترتيب بنقطة وحيدة.