نبأ سار من باريس يخص ميسي

وذكرت شبكة "راديو مونت كارلو" أنَّ ميسي حصل على الضوء الأخضر من أطباء "بي إس جي" للانضمام لمعسكر منتخب بلاده بشهر تشرين الثاني الجاري.وأضافت: "رغم إصابته التي منعته من اللعب الأربعاء ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فإن ميسي سينضم إلى قائمة الأرجنتين الأسبوع المقبل بعدما حصل على تصريح من أطباء النادي الباريسي".ولم يشارك "ليو" أمام لايبزيج لإصابته في الأوتار العضلية والركبة اليسرى، التي تعرض لها في مباراة ليل بالدوري الفرنسي، يوم الجمعة الماضي.وأشارت "مونت كارلو" إلى أن ميسي يواصل جلسات العلاج، وحالته تتحسن تدريجيا، مما دفع أطباء بي إس جي للموافقة على انضمامه لمنتخب الأرجنتين.وأوضحت أيضا أن اللاعب الأرجنتيني استجاب لنصيحة الأطباء، واقتنع بعدم المشاركة في مباراة لايبزيج حتى لا تتفاقم إصابته.ويتواجد ميسي مع زميليه في سان جيرمان، آنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس في قائمة الأرجنتين لمباراتي أوروجواي والبرازيل يومي 13 و17 تشرين الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.