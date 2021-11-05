صحيفة اسبانية: برشلونة سيعلن اليوم التعاقد مع تشافي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة يخطط للتوقيع مع تشافي هيرنانديز مدربا للفريق، اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة "سبورت" إنه قبل ذلك سيلتقي تشافي للمرة الثانية مع الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني رئيس السد للاتفاق على صيغة خروج من النادي القطري.

وبحسب الصحيفة فإن كل شيء يسير على الطريق الصحيح بالفعل، وأن تشافي هيرنانديز سيكون رسميًا المدرب الجديد لنادي برشلونة، اليوم الجمعة.

وأفادت ”سبورت“ أن تشافي التقى برفقة شقيقه أوسكار، مع نائب رئيس نادي برشلونة، رافا يوستي، ومدير كرة القدم، ماتيو أليماني، حيث تم الاتفاق على الأسس ليحضر تشافي بعد الظهر.

وقالت إنه كان من المقرر أن يعود وفد برشلونة، اليوم الجمعة، إلى المدينة، لكن الصعوبات التي نشأت عند إبرام الاتفاق تسببت في تغيير الخطط، والآن سيسافر تشافي أخيرًا إلى برشلونة غدا السبت، على نفس طائرة يوستي وأليماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة كان ينوي الإعلان الرسمي عن التعاقد مع تشافي أمس الخميس، وأن رئيس السد وافق على خروج المدرب الإسباني، على الرغم من أن الأخير كان عليه أن يجد صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف.

وأكدت الصحيفة أن تشافي والشيخ محمد بن خليفة آل ثاني سيجتمعان، اليوم الجمعة، للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وقالت إن هناك 3 خيارات مطروحة وهي كالتالي:

إما أن يقبل الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني رحيل تشافي دون أن يدفع برشلونة قيمة فسخ العقد وهي خمسة ملايين يورو ، أو يخفض هذا المبلغ، أو سيضطر برشلونة دفع المبلغ.

وتؤكد كل التقارير الإسبانية أن برشلونة استقر على تعيين تشافي مدربا له بعد إقالة المدرب الهولندي من تدريب الفريق.

يشار إلى أن تشافي، البالغ من العمر 41 عامًا، لعب لبرشلونة 17 موسمًا متتاليًا بين 1998 و2015، ووفقًا لموقع ”transfermarkt“ فقد لعب الدولي الإسباني السابق مع النادي الكتالوني 767 مباراة، وهو ثاني أكثر لاعب مشاركة في تاريخ النادي بعد ميسي الذي خاض 778 مباراة، وسجل تشافي لبرشلونة 85 هدفًا، وقدم 185 تمريرة حاسمة.

وعلى مستوى الألقاب نال تشافي مع برشلونة 27 لقبًا بواقع 8 في الدوري الإسباني، و8 في كأس السوبر الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس إسبانيا، ولقبين في كل من كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.