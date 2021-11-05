3 لاعبيين عرب ضمن تشكيلة الافضل في تاريخ أفريقيا

كشف موقع "Give Me Sport" البريطاني عن أفضل تشكيلة في تاريخ القارة الأفريقية، والتي ضمت 3 لاعبين من مصر.

ووقع الاختيار على كل من الحارس عصام الحضري، المدافع وائل جمعة والمتألق حالياً في الملاعب الإنكليزية محمد صلاح.

عصام الحضري

بمجرد تسمية مهاجم ساحل العاج السابق ديدييه دروغبا للحضري كأفضل خصم له على الإطلاق، برز الحارس المصري، والذي فاز مع الأهلي ومنتخب بلاده بكل البطولات الممكنة، وأصبح أكبر لاعب في تاريخ نهائيات كأس العالم، عندما ظهر بعمر 45 عاماً في مونديال روسيا 2018.

وائل جمعة

كان حاضراً دائماً في انتصارات مصر في كأس الأمم الأفريقية خلال ثلاثة أعوام 2006 و2008 و2010. يعتبر جمعة أعظم مدافع أفريقي في التاريخ، وفاز بلقب دوري أبطال أفريقيا 6 مرات مع الأهلي.

محمد صلاح