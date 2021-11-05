منتخبنا الوطني للبليارد يحقق ثلاثة اوسمة ذهبية

وقال رئيس اتحاد البليارد شمس الدين عبد العال في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللاعبين الثلاثة استطاعوا من تحقيق الأفضلية في جميع المنافسات والتي تمخضت عن الفوز بالمعدن النفيس في نهاية المطاف ممايؤكد على كعب اللاعب العراقي على المستوى العربي".وأضاف عبد العال ان "الآمال معقودة ايضا على اللاعب فراس كامل في فعالية السنوكر بعد ان تمكن من الفوز على اللاعب وائل طلعت بطل العرب وأسيا والمصنف عالميًا بنتيجة 1/4 والوصل الى المباراة النهائية مما يحعل ثقتنا عالية به لزيادة غلة الأوسمة الذهبية".وتابع رئيس الإتحاد ان "بقية اللاعبين لديهم أيضا مباريات خلال اليومين نامل منهم اثبات قدراتهم ومواصلة حصد الأوسمة المتنوعة في محفل عربي يضم لاعبين على مستويات عالية".