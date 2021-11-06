رسميًا.. برشلونة يعين أسطورة النادي تشافي مدربا له

‬‬أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، تعيين تشافي هيرنانديز مدربًا جديدًا له، لخلافة الهولندي المقال رونالد كومان.

وقال برشلونة في بيان: ”توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع تشافي ليصبح مدرب الفريق الأول لبقية الموسم الحالي وموسمين آخرين، وترك تشافي السد القطري بعد محادثات أجريت خلال الأيام القليلة الماضية مع مالكي النادي“.

وأضاف: ”من المتوقع أن يصل تشافي إلى برشلونة، وأن يتم تقديمه، يوم الإثنين 8 نوفمبر، كمدرب جديد للفريق الأول في حدث مفتوح للجمهور في ملعب كامب نو، ثم سيظهر في مؤتمر صحفي“.

وكان نادي السد القطري، قد أعلن، أمس الجمعة، رحيل تشافي إلى برشلونة، لكن لم يصدر وقتها بيان من برشلونة، وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن برشلونة لا يريد دفع الشرط الجزائي مقابل توقيع تشافي لأن قانون ”اللعب المالي النظيف“ يمنع ذلك خاصة أن النادي يعاني من أزمة مالية طاحنة.