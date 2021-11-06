رسمياً.. القوة الجوية يقبل استقالة المدرب احمد خلف

وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي علاء محمد، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الهيئة الادارية عقدت اليوم السبت الموافق ٦/ ١١/ ٢٠٢١ اجتماعا مع المدرب احمد خلف، وقررت قبول استقالته التي قدمها لمجلس الإدارة".ولفت إلى أن "الهيئة الادارية شكرت المدرب احمد خلف على النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، مبيناً أن المدرب ابلغ الهيئة الإدارية للنادي قبل مباراة الشرطة بأنه سيقدم استقالته بعد المباراة بغض النظر عن النتيجة".