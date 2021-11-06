ريمونتادا تاريخية لسيلتا فيغو أمام برشلونة

وجاء هدف برشلونة الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب لأنسو فاتي، وفي الدقيقة 18 سجل سيرجيو بوسكيتس الهدف الثاني لبرشلونة، ومع الدقيقة 34 سجل ممفيس ديباي الهدف الثالث للبلوغرانا.وفي الدقيقة 52 سجل إياغو أسباس هدف تقليص الفارق لسيلتا فيغو، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 74 عبر مانويل نوليتو، ليختتم مهرجان الأهداف اللاعب إياغو أسباس عند الدقيقة 93 مدركاً هدف التعديل لصالح فريقه سيلتا.وبهذه النتيجة، وصل رصيد برشلونة إلى النقطة 17 في المركز التاسع بجدول ترتيب الليغا، بينما وصل رصيد سيلتا فيغو عند النقطة الـ12 محتلا المركز الـ14.ويتولى مهمة قيادة برشلونة المدرب سيرجي باراخوان، حيث سيصل تشافي هيرنانديز إلى كتالونيا اليوم السبت مع تقديمه مدرباً جديداً للنادي، يوم الاثنين.