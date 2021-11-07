رسميا.. تشيفيتشينكو مدربا لنادي جنوى الايطالي

وقاد شيفتشينكو بلاده لتحقيق انتفاضة كبيرة وقادهم في بطولة اليورو الأخيرة وسجل معهم نتائج مميزة.وسوف يخوض تشيفتشينكو تجربته الأولى بالتدريب في إيطاليا عبر بوابة جنوى حيث كثيرًا ما تألق بالملاعب الإيطالية مع ميلان كلاعب.ويحتل جنوى المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، حيث لا يفصله عن أقرب مراكز الهبوط سوى فارق الأهداف.ويملك صاحب الـ45 عاما خبرات هائلة في الكالتشيو، بعدما لعب لميلان في حقبتين مختلفتين، الأولى بين عامي 1999 و2006، قبل العودة إليه معارا من تشيلسي بموسم 2008-2009.