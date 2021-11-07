محمد صلاح على موعد مع إنجاز جديد

وحسب موقع "thisisanfield"، لو نجح صلاح في تسجيل هدف في شباك وست هام سيرفع رصيده من الأهداف ضدهم إلى 10 أهداف ليعادل رقم جون توشاك بتسجيل هذا العدد ضد وست هام في جميع المسابقات.وأضاف الموقع أن صلاح سجل 9 أهداف في 8 مباريات ضد وست هام، وهو أكبر عدد سجله لليفربول ضد فريق إنجليزي.وأشار إلى أن محمد صلاح هو أكثر لاعب سجل لليفربول ضد وست هام في البريميرليغ.ووفقا للموقع، يمكن أن يصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية بالدوري أمام وست هام، وأول من يهز شباك وست هام في ملعبه في 3 زيارات متتالية بالدوري الإنجليزي.وكان صلاح قد سجل في أول 5 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليصبح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد أن فعلها تييري هنري مع أرسنال في موسم 2001-2002.ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.ويحل ليفربول ضيفا على وست هام ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش.