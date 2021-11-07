تقرير إسباني يتناول إمكانية تولي زيدان قيادة مان يونايتد

وارتبط اسم زيدان (49 عاما) بتدريب الشياطين الحمر، حال إقالة أولي جونار سولسكاير، الذي لا يمر بأفضل أوقاته في أولد ترافورد.ومع ذلك، وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تولي زيدان قيادة مانشستر يونايتد أمر "شبه مستحيل".وأضافت الصحيفة، أن زيدان ينتظر قيادة المنتخب الفرنسي، عقب رحيل المدرب الحالي ديدييه ديشامب، والذي سبق وأن حقق لقب مونديال روسيا 2018، ودوري الأمم الأوروبية هذا العام.وأوضحت الصحيفة، أنه في حالة رغبة أي نادٍ في إغراء زيدان بالعودة مرة أخرى للعمل على مستوى الأندية، فيجب أن يكون لديه بالفعل "مشروعا ناجحا".ويعاني يونايتد من تراجع واضح في النتائج هذا الموسم وخسر 4 مرات في 11 جولة بالدوري الإنجليزي، وهو ما يناقض فكرة زيدان بالعودة لميدان التدريب للأندية من جديد.وكانت تقارير قد ربطت الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لإنتر ميلان، بتولي المهمة، في حالة رحيل سولسكاير، إلا أنه تولي قيادة توتنهام قبل أيام قليلة.