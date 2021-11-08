درجال يؤكد دعمه الكامل للحد من ظاهرة المنشطات

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، اليوم الاثنين، ان" اللائحة العراقية لمكافحة المنشطات اعتمدت في كتابتها على نسخة اللائحة الدولية ٢٠٢٠-٢٠٢١، والمعايير المتبعة في الحد من المنشطات وهي الطبعة الثالثة التي تصدر من دائرة الطب الرياضي".واضاف البيان، انه "تم طرح الية تمثيل العراق في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات والتي اختتم مؤتمرها في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، بحضور حيدر رحيم ممثلا عن العراق في المؤتمر الثامن للدول الاطراف والذي اقامته منظمة اليونسكو"، لافتاً الى ان" المؤتمر تناول تعديل بعض البنود واقرار الموازنة المالية ومناقشة مختلف القضايا التي تخص المنشطات وكان للعراق دوره الفاعل في جميع الطروحات، وقد تم انتخاب المملكة العربية السعودية كممثل عن الدول العربية في الدورة".