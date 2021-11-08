كريستيانو وفيرنانديز يقودان انقلاباً على مدرب اليونايتد

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن سولسكاير يواجه ثورة داخل غرفة الملابس من قبل لاعبي الفريق الذين يستجوبون الجهاز الفني عن العديد من الأمور.وأشارت إلى أن كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في مقدمة المنزعجين من وضع الفريق، وبات يشعر بالإحباط والقلق.وأوضحت أن برونو فيرنانديز ضمن مجموعة من اللاعبين يشعرون بأن الجهاز الفني لا يمدهم بتعليمات كافية، مع عدم وجود خطة واضحة لخوض المباريات.وذكرت الصحيفة "هناك اعتقاد داخلي بأن يونايتد يقاد من مدربين شباب يتعلمون ويكتسبون الخبرة، بعدما فشل الفريق في مواجهة ضغط ليفربول، ولتجنب نفس المشكلة ضد سيتي، لجأ يونايتد لخطة 3-4-1-2 التي لم تنجح أيضًا".وقالت الصحيفة البريطانية إن غرفة الملابس تتعاطف مع دوني فان دي بيك، الذي لا يعتمد عليه المدرب النرويجي.وأضافت "هناك شعور بالمحسوبية لدى الفريق في اختيارات سولسكاير، لا سيما وجود هاري ماجواير الذي انخفض مستواه مؤخرًا، بجانب التجاهل الكبير لفان دي بيك وجيسي لينجارد".