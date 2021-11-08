بعد عودته إلى أسوار "كامب نو".. تشافي يصطدم بأزمة

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لاعبي برشلونة دخلوا في مشادات مع المدربين البدنيين باعتبارهم السبب في وجود إصابات كثيرة لدى الفريق.وعانى برشلونة مؤخرا من إصابات عديدة في صفوف الفريق، أبرزها، لدى المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، وأنسو فاتي، والفرنسي عثمان ديمبلي، ونيكو غونزاليس وإريك غارسيا.ويرى اللاعبون أن فترة الإعداد قبل بداية الموسم السبب الرئيسي في الإصابات، وتفاقمت المشكلة عبر التدريبات اليومية.وأشارت "ماركا" إلى وجود توتر كبير بين اللاعبين والمدربين البدنيين، كما سبق أن دخل نجوم "البلوغرانا" في مشكلة مع الجهاز الفني للمدرب السابق الهولندي رونالد كومان.وأوضحت الصحيفة أن تشافي تحدث مع ماتيو أليماني، المدير الرياضي، حول هذه المشكلة التي تتطلب تدخلا سريعا، بعد العديد من التشخيصات الخاطئة، والتعافي السيئ، والانتكاسات.وذكرت أن تشافي تمسك بعودة ريكارد برونا، الرئيس السابق للخدمات الطبية في برشلونة، للعمل مع الفريق من جديد.