لجنة المسابقات تغير ملاعب وتوقيتات مباريات في كأس العراق

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه تم تغيير ملاعب وتوقيتات بعض المباريات في بطولة كأس العراق" .والمباريات هي:١- القوة الجوية ونفط ميسان، تنطلق في الساعة ٢،٤٥ عصرًا بدلاً من توقيتها السابق، وتقام في ملعب القوة الجوية.٢- الشرطة والصوفية، تقام في ملعب الصناعة بالساعة ٢،٤٥ عصرًا بدلاً من ملعب الشعب الدولي.٣- نوروز والنفط، تنقل من ملعب السليمانية إلى ملعب فيرمنده في المحافظة نفسها عند ٢،٤٥.