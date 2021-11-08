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برشلونة يقدم مدربه الجديد والجمهور يهتف ضد باريس

رياضة

2021-11-08 | 09:22
برشلونة يقدم مدربه الجديد والجمهور يهتف ضد باريس
2,142 مشاهدة

قدم برشلونة مدربه الجديد، تشافي هرنانديز، أمام الآلاف من عشاق النادي في ملعب كامب نو، اليوم الاثنين.

ووقع أسطورة برشلونة، البالغ عمره 41 عاما، عقده الذي يمتد لعام 2024، في الملعب برفقة خوان لابورتا، رئيس النادي.

وقال لابورتا، وقد غلبته المشاعر، للمشجعين خلال حفل تقديم لاعب الوسط السابق، الذي رافقته أسرته "إنه يوم تاريخي لبرشلونة.. مرحبا بك تشافي".

وقال تشافي للمشجعين "أشكركم جميعا.. لا أريد أن تجرفني المشاعر، لكن جسدي يرتعش.. إنه أكبر نادٍ في العالم، وسأعمل جاهدا للارتقاء لمستوى الطموحات".

وتابع "برشلونة لا يقبل التعادل أو الهزيمة، علينا الفوز بجميع المباريات".

وواصل "أنا في غاية الجاهزية والاستعداد.. يجب أن نتحلى بالمسؤولية والاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص، والسعي بكل قوة.. لدينا مهمة لاستعادة الكثير من الأمور التي فقدها النادي".

"الصرامة والانضباط"
وتحدث تشافي عن ضرورة التحلي بالانضباط في الفريق، كعامل رئيسي في مشروعه مع برشلونة.

وقال للصحفيين "يتعين علينا تطبيق قواعد جديدة ستكون صارمة، الأمر لا يتعلق بالصرامة، بل يتعلق بالمعايير أيضا".

وواصل "عندما كانت لدينا معايير وقواعد واضحة في غرف الملابس، كانت الأمور جيدة.. وعندما لم نفعل ذلك، ساءت الأمور.. لذا نحتاج إلى النظام، يجب أن نتحلى بالاحترافية".

واستكمل "إنه مشروع متوسط إلى طويل الأجل، لكننا سنحتاج إلى العمل بجد لتحقيق النتائج المرجوة.. التوقعات والطموحات ستكون عالية، لن نقبل أي أعذار".

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بعض جماهير برشلونة المتواجدة في ملعب كامب نو، هتفت ضد باريس سان جيرمان أثناء توقيع تشافي على العقد.

وكان ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، قد انتقل إلى سان جيرمان الصيف الماضي بشكل مجاني، عقب نهاية عقده مع البلوجرانا، وذلك بعد 4 أعوام من رحيل زميله نيمار دا سيلفا إلى نفس النادي.
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