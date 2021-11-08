مانشستر سيتي يطلب نجم برشلونة مقابل سترلينج

وترددت أنباء قوية عن رغبة تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في تدعيم هجوم فريقه بالتعاقد مع سترلينج.ولا يحظى الجناح الإنجليزي بأوقات جيدة في ملعب الاتحاد، بعدما خرج من حسابات مدربه بيب جوارديولا.وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السيتي يرحب ببيع سترلينج إلى برشلونة، مقابل الحصول على خدمات الهولندي فرينكي دي يونج.وأصافت الصحيفة، أن جوارديولا اتصل برئيس برشلونة خوان لابورتا، من أجل التفاوض حول تلك الصفقة التبادلية.وأشارت الصحيفة، إلى أن قيمة دي يونج تبلغ حاليا 60 مليون جنيه إسترليني، مقابل 43 مليون فقط لسترلينج.ويعني هذا أن السيتي سيكون عليه دفع 17 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة.